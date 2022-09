Al via le riprese di The Cage film di Massimiliano Zanin

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Sono iniziate le riprese di The Cage - Nella Gabbia, di Massimiliano Zanin, con Aurora Giovinazzo, Valeria Solarino, Brando Pacitto, Alessio Sakara, Desirèe Popper e con Patrizio Oliva e con la partecipazione di Fabrizio Ferracane.

Il film, prodotto da Rodeo Drive, Wave Cinema, Fairway Film con Rai Cinema, è uno sport-action movie al femminile, ambientato nella spettacolare arena dell'MMA (Mixed Martial Arts).

Il racconto, infatti, vede protagonista Giulia (Aurora Giovinazzo), ex promessa dell'MMA femminile, che ha lasciato il mondo degli incontri dopo un tragico incidente avvenuto proprio durante uno dei suoi combattimenti. Lavora in un piccolo zoo insieme al fidanzato Alessandro (Brando Pacitto) ma la sua nuova vita è scossa dal forte desiderio di ritornare sul ring per ottenere la sua rivincita contro Beauty Killer (Desirèe Popper), l'atleta che è stata causa del suo abbandono. Ad aiutarla ed incoraggiarla c'è Serena (Valeria Solarino), la sua nuova allenatrice. Il loro legame profondo aiuterà Giulia ad affrontare le sue paure liberandola dalla gabbia all'interno della quale rischia di rimanere rinchiusa.

The Cage - Nella Gabbia è un boxing movie adrenalinico e pieno di sorprese in cui l'MMA - sport in grande ascesa nazionale e internazionale - è il filo conduttore della storia. Un racconto intimo, delicato e toccante basato su amicizia, amore, competizione e voglia di riscatto.

Le riprese del film tra Roma e Padova (nella cornice dello zoo Tiger Experience) e dureranno fino a fine ottobre, per una durata complessiva di 6 settimane. (ANSA).