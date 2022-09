Maltempo: barca s'incaglia a Fiumara, in salvo l'occupante

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Nella tarda serata di ieri un'unità da diporto, di cinque metri, in trasferimento dal Canale dei pescatori, si è incagliata a Fiumara Grande, la foce maggiore del Tevere, tra Ostia e Fiumicino, a causa del mare mosso. In salvo l'occupante. Sono intervenute sia da mare che da terra le unità della guardia costiera alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma. Nel corso del sopralluogo di stamattina la barca risulta essere affondata a causa della risacca e non si è registrata nessuna traccia di inquinamento. Il proprietario , come prescritto dalle norme, è stato diffidato dalla Capitaneria a rimuovere il natante appena le condizioni del mare lo permetteranno. All'origine dell' incidente, probabilmente, il fatto che si sia fermato il motore e che la barca sia quindi rimasta in balia delle onde, che lo hanno sospinto a terra.

(ANSA).