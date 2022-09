Passeggeri prigionieri della metro Cornelia a Roma

Decine di passeggeri della metropolitana sono rimasti chiusi stamani all'interno della stazione della metro A Cornelia a Roma quando stava cominciando lo sciopero del trasporto pubblico. Gli utenti, uscendo dall'ultima metro prima dell'inizio dell'agitazione, si sono trovati i cancelli della stazione chiusi.

L'episodio è stato segnalato su Twitter da un utente, e Atac ha risposto tramite il suo profilo ufficiale: "Salve, abbiamo avvisato la security". E successivamente: "Sul posto è intervenuto il personale di Security per l'apertura dei cancelli. Ci scusiamo".

Dopo alcune verifiche Atac ha comunicato che "in relazione a quanto accaduto questa mattina nella stazione metro A di Cornelia, dove alcune persone sono rimaste bloccate in stazione alcuni minuti per la chiusura dei cancelli, Atac ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto. Atac si scusa con i propri clienti".

