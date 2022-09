Il San Camillo primo nel Lazio per trapianti fegato

(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini si conferma realtà virtuosa per i trapianti al fegato e punto di riferimento assoluto per il sistema sanitario laziale e su scala nazionale. L'ultimo intervento è stato eseguito lo scorso 7 settembre: un trapianto di fegato d'urgenza su un paziente con una grave insufficienza epatica fulminante, complicata da insufficienza multiorgano. Si tratta del cinquantesimo trapianto al fegato dall'inizio del 2022 presso il Centro Trapianti del San Camillo. Un trend in crescita che testimonia "la professionalità dell'equipe guidata da Giuseppe Maria Ettorre: i dati evidenziano un incremento di 10 interventi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che ha portato il San Camillo, ad essere il primo centro del Lazio per trapianti eseguiti", informa il nosocomio.

Nell'ultimo anno si è registrato un progressivo incremento dei pazienti extra-regione, in particolare di Basilicata, Campania, Calabria e Abruzzo. A rendere il Centro Trapianti del San Camillo un modello d'eccellenza per tutto il Paese è stato il coordinamento strategico tra diverse strutture, che hanno operato in costante raccordo: i due reparti di Epatologia del Dipartimento Interaziendale Trapianti (Uoc Malattie del Fegato e la I Divisione Inmi), la Terapia Intensiva dell'Inmi Spallanzani e della Rianimazione, il Coordinamento Aziendale delle donazioni di organi e tutto il personale infermieristico.

"Il valore aggiunto della nostra azienda ospedaliera risiede nel lavoro di squadra, nella capacità di mettere a sistema professionalità diverse in un'ottica integrata, in cui ogni tassello del mosaico svolge la propria funzione in modo complementare rispetto agli altri. Il capitale umano è il fulcro intorno cui ruota la nostra attività e consente di rendere tante nostre strutture veri e propri esempi virtuosi livello nazionale, sotto il profilo clinico e scientifico. Il Centro Trapianti rappresenta una delle eccellenze del San Camillo", commenta il Dg del San - Camillo Forlanini Narciso Mostarda.

