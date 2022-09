Sace: garanzia su finanziamento Popolare Fondi a Pmi

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Da Banca Popolare di Fondi uno dei primi finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia di SACE a supporto delle esigenze di liquidità di Massicci srl, Pmi laziale attiva nel settore edile e dell'ingegneria civile.

Garanzia SupportItalia, spiega una nota, è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del caro-energia.

Con la nuova Garanzia SupportItalia, nell'ambito del Temporary Crisis Framework varato dalla Commissione europea e valido fino al 31 dicembre 2022, la Banca Popolare di Fondi rende disponibili nuovi finanziamenti a breve e a medio-lungo termine per supportare le imprese colpite dal forte aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica, sia per esigenze di liquidità, per sostenere il capitale circolante, pagare i costi del personale e i canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, sia per finalità di investimento.

"Questo nuovo importante strumento messo a disposizione da Sace a favore delle imprese - ha commentato il Direttore Generale di Banca Popolare di Fondi Gianluca Marzinotto - permetterà alla nostra Banca, in aggiunta ad altri strumenti agevolativi già attivi, di avere a disposizione un'ulteriore leva per continuare a supportare concretamente le imprese del territorio che stanno affrontando un contesto estremamente complesso dovuto principalmente alla grave instabilità economica e finanziaria attuale. Con la nostra adesione a SupportItalia, confermiamo il nostro impegno continuo e la nostra vicinanza alle imprenditrici e agli imprenditori italiani, sostenendo l'economia reale e produttiva del Paese e creando valore per il territorio".

"Con Garanzia SupportItalia rafforziamo ulteriormente il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane nel fronteggiare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e dei rincari energetici. - ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace. (ANSA).