Bcc Roma: utile semestre sale a 40mln, +60%

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Bcc di Roma, la maggiore banca cooperativa italiana, chiude il primo semestre con un utile netto di 40 milioni di euro (+60%). Come spiega un comunicato, sono cresciuti anche gli impieghi per finanziamenti alla clientela, saliti a 9,7 miliardi di euro (+5,6% l'aumento rispetto al 30 giugno 2021) e la raccolta totale, pari a 14,1 miliardi (+5%).

Sul fronte economico, il margine di interesse semestrale è di 116,2 milioni di euro (+1,4% su base annua) e il margine di intermediazione di 178,1 milioni (+6,7%). Positivo anche l'andamento dei crediti deteriorati. L'incidenza dei valori lordi sul totale degli impieghi si è attestata al 5,5%, in diminuzione rispetto all'8,8% di giugno 2021. L'incidenza dei crediti deteriorati netti sugli impieghi si attesta all'1,6% contro il 3,4% dell'anno precedente. Le sofferenze nette sono ammontate a 22,7 milioni. La banca "soddisfa abbondantemente gli attuali vincoli normativi: il CET1 Capital ratio e il Tier1 Capital ratio ammontano al 18,5%, mentre il Total Capital ratio è pari al 19,7% (erano tutti e tre pari al 16,3% a giugno 2021)".

"Nonostante il difficile contesto economico, la BCC di Roma ha migliorato i già positivi risultati raggiunti nel 2021", ha commentato il Presidente di BCC Roma, Maurizio Longhi. "La solidità patrimoniale ci consente di guardare in maniera serena al futuro". (ANSA).