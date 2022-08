Serie D, subito derby; Betturri, noi terza squadra Capitale

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Fatti i gironi, stilato il calendario, la Serie D partirà domenica 4 settembre, se la vicenda che si trascina fra tribunali vari di Teramo e Campobasso non provocherà ulteriori slittamenti. Il Trastevere, con una squadra molto rinnovata ma che punta a un altro campionato di vertice, è stato accontentato ed è rimasto nel girone F, dove avrà come principali rivali nella corsa alla promozione Sambenedettese, Chieti e Fano.

Intanto nella capitale si comincia subito con un derby, o pseudo tale, visto che il neonato Roma City, che ha il Colosseo nella stemma e ha rilevato il titolo dall'Atletico Terme di Fiuggi, in realtà fa base (e gioca) in un moderno centro sportivo a Riano. Questo nuovo club fa capo a un gruppo la cui sede è a Miami. Forse è lo stesso che, in passato, ha provato ad acquistare il Trastevere che adesso sfiderà? "Non credo -.

risponde il presidente del Rione, Pier Luigi Betturri -, anche se con questi fondi americani a volte non si capisce bene. Ma non mi risulta che siano le stesse persone. Comunque io respinsi la proposta che mi arrivò dalla Florida". Nel frattempo qualcuno ha scritto del Roma City come "terza squadra della capitale", quando c'è il Trastevere che va in campo, e si fa onore, dal 1909. "A questa gente poco informata replicherò a suo tempo - commenta Betturri -. E faccio notare che puoi anche chiamarti Roma City ma se poi giochi a Riano non stai propriamente nella capitale".

Dove invece il Trastevere, che ha avuto anche l'assenso dall'Amministrazione comunale per procedere con il progetto del nuovo stadio da 2.000 posti in zona Bravetta ("contiamo di realizzarlo in due anni", sottolinea il presidente), sta a pieno titolo. Unica cosa che a Betturri non va giù è che anche in questa stagione, così come in quella passata e nella prossima, nella Coppa Italia dei grandi non ci sarà posto per i club di serie D. Il Trastevere, che già vi ha preso parte due volte, con le vecchie regole avrebbe avuto diritto anche quest'anno. "E' una colossale ingiustizia, non solo per noi, ma per tutto il settore della D - dice Betturri - Nove società sono state private di una grande opportunità, e di un sogno. Avviene solo da noi, non in altri paesi, ed è una somma ingiustizia". (ANSA).