Con anteprima italiana Bullet Train via a Floating Theatre Fest

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Riparte a Roma il Floating Theatre Summer Fest. La terza edizione della manifestazione ideata da Alice nella Città prende il via mercoledì 24 agosto in veste rinnovata e con una programmazione ricca di anteprime, proiezioni speciali, capolavori restaurati del cinema mondiale ed eventi speciali con tanti ospiti tutti i giorni, a partire dalle ore 20.30, fino al 25 settembre nella nuova arena galleggiante sul laghetto di Villa Ada. Un evento unico nel suo genere completamente ecosostenibile e a impatto acustico zero, con 150 posti e audio diffuso attraverso cuffie wireless, che sarà anche l'occasione per lanciare il progetto "Villa Ada Wood of Fame": 30 nuovi alberi, per quanti sono i giorni della manifestazione, saranno piantumati in autunno lungo il percorso che porterà all'arena (concepito come una sorta di Green Walk of Fame) ciascuno contrassegnato con il nome degli artisti che hanno aderito tra cui Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Anna Ferzetti e Paola Minaccioni.

Ad aprire il Floating Theatre Summer Fest mercoledì 24 agosto, eccezionalmente alle ore 21.00, sarà l'anteprima italiana, del thriller d'azione "Bullet Train" diretto da David Leitch con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanada, in sala dal 25 agosto. Alla serata inaugurale parteciperanno numerosi ospiti del mondo del cinema e della cultura. Tra le nuove partnership di questa edizione anche quella con l'associazione Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI) con la quale sarà organizzata, mercoledì 14 settembre, la proiezione della docu-serie "We Need to Talk About Cosby" che esplora la vita e la carriera di Bill Cosby fino alle accuse di violenza sessuale. Per il ciclo "Aspettando Alice" lunedì 29 agosto, la première di "DC League of Super-Pets", con ospiti i voice talent del film Lillo e Maccio Capatonda. Da quest'anno il Floating Theatre Summer Fest avvia una collaborazione anche con MUBI grazie alla quale proporrà mercoledì 31 agosto la proiezione evento di "Memoria" diretto da Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton con a seguire un "party silent disco". (ANSA).