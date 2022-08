Gualtieri, Stancanelli nuovo Capo Gabinetto di Roma

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Alberto Stancanelli prenderà il posto di Albino Ruberti. "Ho chiesto al dottor Alberto Stancanelli, consigliere della Corte dei Conti, di assumere l'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale e lo ringrazio per aver accettato la mia proposta". Così il sindaco Roberto Gualtieri. "Procederò oggi stesso a richiedere l'autorizzazione al Presidente della Corte dei Conti per rendere formalmente operativo quanto prima il nuovo incarico".

"Ringrazio ancora Albino Ruberti per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi", sottolinea. "Alberto Stancanelli è un tecnico esperto, che conosce a fondo l'amministrazione di Roma Capitale e con cui ho avuto modo di collaborare in modo eccellente nella sua attuale veste di Capo di Gabinetto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, e prima della ministra Paola De Micheli, e anche per questo gli avevo già conferito l'incarico di consulente giuridico del Sindaco", spiega Gualtieri. "Nella sua qualità di consulente giuridico del Sindaco, nelle more della formale autorizzazione da parte della Corte dei Conti per il nuovo incarico, il Consigliere Stancanelli avrà una prima riunione di lavoro con il vicecapo di Gabinetto vicario De Bernardini già domani pomeriggio", aggiunge. (ANSA).