Solidarietà: Malta International Summer Camp, bilancio ok

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Bilancio positivo per il Malta International Summer Camp 2022 - 37ma edizione svoltosi a Bassano Romano (Viterbo). Per una settimana, l'Ordine di Malta Italia ha organizzato l'evento - dopo le analoghe iniziative in Francia, Polonia, Austria, Inghilterra e Olanda - nel Monastero di San Vincenzo Martire. Dal 30 luglio circa 500 giovani tra disabili ed accompagnatori provenienti da venti Paesi, con età compresa dai 18 ai 35 anni, hanno partecipato alla manifestazione.

Tra gli eventi svoltisi nell'ambito del Malta International Summer Camp una visita al Comando Aviazione dell'Esercito a Viterbo e ai suoi elicotteri e varie altre iniziative che hanno coinvolto i giovani in molte attività sportive, ricreative e spirituali.

I costi, fanno sapere gli organizzatori, sono stati in gran parte sostenuti da donazioni di privati e di aziende e da contributi del Sovrano Militare Ordine di Malta. I ragazzi dell'Ordine di Malta, si afferma, "hanno voluto dare ai giovani amici l'opportunità di conoscere lo splendido Paese italiano abbattendo ogni barriera e, soprattutto, rovesciando ogni convenzione che stabilisce cosa possano o non possano fare i giovani disabili. I legami e le amicizie che nascono durante il campo dureranno per tutta la vita". (ANSA).