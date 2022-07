Truffa su mascherine mai consegnate,indagato imprenditore

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono i reati contestati dalla Prcoura di Velletri nei confronti di un imprenditore di origine calabresi.

I Carabinieri della Compagnia di Velletri, con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Castrovillari (CS), oggi hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca di beni, emesso dal gip di Velletri, per una somma complessiva di 972.500.

L'indagine dei carabinieri di Ariccia è stata avviata dopo una querela per truffa presentata dal titolare di una società operante nel settore della vendita di materiale medico chirurgico e ha permesso di accertare che 6 società facenti capo all'indagato hanno stipulato contratti per la vendita di mascherine chirurgiche (nel periodo di massima emergenza pandemica da covid-19), senza mai fornire realmente la merce, facendosi pagare però anticipi di denaro (poi oggetto di numerose movimentazioni bancarie). Una truffa che si aggira intorno al milione di euro. (ANSA).