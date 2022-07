Musica: Villa Ada Festival, 60 artisti emergenti indipendenti

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Promuovi la tua musica", il tour contest ideato dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce, sarà in scena a Roma il 6 agosto, una lunga maratona a partire dalle 11, nell'ambito del Villa Ada Festival 2022. Le richieste di partecipazione di artisti emergenti - spiegano gli organizzatori - sono state oltre 500: 60 sono gli artisti selezionati per la finale che si terrà al Festival, appuntamento tradizionale dell'estate romana.

Il tour, attivo da 5 anni, punta ad accendere i riflettori sulla musica indipendente emergente, portando sul palco nuove promesse musicali e offrendo ai giovani artisti la possibilità di porsi all' attenzione di esperti del settore discografico, musicale e artistico.

"Un successo inaspettato - spiega l'ideatrice Fanya Di Croce - che rappresenta la conferma che c'è un forte bisogno di musica live. Le oltre 500 richieste di partecipazione sono arrivate in soli 20 giorni. Abbiamo voluto selezionarne 60, per dare a più artisti la possibilità di presentare i loro progetti. Sarà un'intera giornata dedicata alla musica".

Per la tappa romana, la direzione artistica del concerto di "Promuovi la tua musica" sarà affidata al produttore Marco Lecci. Informazioni sul programma sono sul sito ufficiale del Festival Villa Ada (https://www.villaadafestival.it/event/promuovi-la-tua-musica/).

(ANSA).