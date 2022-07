Amichevoli: Sporting Lisbona-Roma 3-2

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Dopo i successi per 5-0 sul Trastevere e per 2-0 contro Sunderland e Portimonense, arriva per la Roma la prima sconfitta di queste amichevoli estive. La squadra di José Mourinho ha infatti perso 3-2 nel test giocato questa sera all'Estadio Algarve di Faro. Le reti: nel pt 26' Goncalves (rigore), 30' Inacio (autorete); nel st 8' Inacio, 24' Pellegrini, 41' Tabata.

Paulo Dybala, che indossava una t shirt della Roma, ha assistito dalla tribuna alla prova della sua nuova squadra, seduto accanto al general manager Tiago Pinto e sotto al presidente Dan Friedkin. (ANSA).