Ritorna a Vallelunga la 24 ore di bici Roma XXIVh

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Torna Roma XXIVh, 24 ore in bici sulla pista di Vallelunga in programma da domani. Un "evento unico nel suo genere", spiegano gli organizzatori, che nasce dal sodalizio professionale tra Emiliano Cantagallo, volto noto al cicloturismo nazionale e Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, attualmente pilota Ferrari ma anche ciclista appassionato. Roma XXIVh racchiude 4 eventi incentrati sul mondo della bici, per offrire una esperienza al ciclista o ad un semplice visitatore, davvero completa ed appagante: la bici, il fitness, i ragazzi, il cibo e la musica Ma è la ventiquattr'ore su strada l'evento principale: son le stesse formule delle più grandi 24 ore automobilistiche del mondo, ciclisti solitari e a squadre si sfideranno fino all'ultimo minuto per vedere chi avrà compiuto più chilometri in un giorno intero. Una manifestazione che metterà alla prova anche i ciclisti più esperti e preparati, ma che non per questo non permetterà di partecipare anche chi vorrà fare a meno della competizione e mettersi comunque in gioco per vedere quanti chilometri riuscirà a coprire in 24 ore ricevendo un diploma di riconoscimento finale. Prevista la partecipazione da ogni parte del pianeta: team formati da gruppi di amici con la stessa passione, associazioni ciclistiche sportive, negozi, aziende "big" del settore e non, pronti a sfidarsi durante le 24 ore che sanciranno l'evento ciclistico più bello d'Italia.

La Roma XXIVh avrà inizio domani Sabato 16 Luglio alle ore 19:30 e terminerà domenica, sempre alle ore 19:30. "Si considererà la gara conclusa allo scadere delle 24 ore ovvero: i concorrenti verranno fermati dal primo che passerà sotto al traguardo dopo le 23h 59′ 59′".

La 24 ore è una gara nella quale si misura la distanza compiuta da parte di un elemento o un team durante l'arco di una giornata considerato che in questa ci saranno, soste, ristori, riposi. (ANSA).