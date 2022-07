Siccità:Anbi,bloccati da 7 giorni prelievi da lago Bracciano

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Sono bloccati già da una settimana i prelievi dal lago di Bracciano, evocando la grave crisi del 2017". Lo rileva l'Osservatorio Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue) sulle risorse idriche spiegando che in assenza di precipitazioni, è "la crescente sofferenza dei laghi a ben rappresentare la condizione di territori ormai vicini al collasso idrico".

L'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue riferisce che "c'è un elemento nuovo, che unisce l'Europa continentale e mediterranea: la siccità che, oltre all'Italia, sta colpendo pesantemente Spagna, Francia e ora anche la Germania" secondo quanto emerge dai dati dell'European Drought Observatory (Edo), che confermano anche la situazione di grave emergenza, che sta calando sul Lazio.

"Senza riserve di neve in montagna ed in assenza di significative piogge, come è probabile nei mesi estivi, c'è da attendersi solo un costante aggravarsi della situazione idrica del Paese - rileva Massimo Gargano, direttore generale di Anbi - Ogni giorno che passa non solo aumenta l'esposizione del Paese alle conseguenze dei cambiamenti climatici, ma riduce le possibilità di utilizzare compiutamente le risorse del Next Generation Eu, che prevede la realizzazione e rendicontazione delle opere entro il 2026 con una determinante verifica sugli iter procedurali a fine 2023". (ANSA).