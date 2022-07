Luce e spiritualità, il Tibet di Han Yuchen

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - I cieli tersi e le cime innevate, ma soprattutto la luce speciale di una terra in cui l'aria è rarefatta e la natura è padrona assoluta. I volti fieri e i sorrisi accoglienti di donne e uomini che con dignità portano sulle spalle la fatica di una vita semplice e senza agi, fatta di lavoro e antiche tradizioni. E ancora, tra riti e processioni, mani giunte e luoghi sacri, reliquie e coloratissime bandiere di preghiera mosse dal vento, la spiritualità profonda e serena, emblema di un popolo dalle mani operose e dai pensieri altissimi, capace di accettare ogni mistero dell'esistenza come un dono. E' un viaggio nell'autenticità e nella grande umanità del "tetto del mondo" la mostra di Han Yuchen "Tibet. Splendore e purezza", in programma a Roma, a Palazzo Bonaparte dal 14 luglio al 4 settembre.

L'esposizione, che segna la prima volta a Roma del maestro cinese della pittura a olio contemporanea, presenta al pubblico 40 tele di vario formato in cui Yuchen, con un segno limpido e poetico, svela e omaggia quella che lui stesso definisce la sua "ossessione": il Tibet - con la sua gente, i suoi paesaggi e la sua cultura millenaria -, diventa nella trasfigurazione artistica un luogo dell'anima, forse un eden irraggiungibile, ma anche un invito a ritrovare valori ormai perduti, nella critica costante a una società globalizzata cieca e sorda di fronte ai bisogni più intimi dell'uomo.

A cura di Nicolina Bianchi e Gabriele Simongini, organizzata da Arthemisia, la mostra si divide in tre sezioni, Paesaggi, Ritratti e Spiritualità nelle quali evidente appare la maestria pittorica di Yuchen, che alterna opere dai tratti più sfumati ad altre caratterizzate da una precisione quasi fotografica.

