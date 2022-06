Roma: agente Frattesi a Trigoria, ma ancora stallo

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La Roma prova ad accelerare per Frattesi ma trova il muro del Sassuolo. Oggi l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, è stato a Trigoria per provare a mediare tra le due squadre, ma la distanza resta ancora. Troppo alte per i giallorossi le richieste dei neroverdi (30 milioni) che vorrebbero abbassare le pretese iniziali e poi aggiungere uno sconto inserendo una contropartita tecnica , leggi Edoardo Bove,e riscattando il 30% sulla futura rivendita del cartellino.

Il Sassuolo per ora non cede e oggi a Trigoria l'unico contatto è stato con il procuratore di Frattesi (non con gli emiliani) che proverà a far venire incontro le due parti visto l'accordo di massima già raggiunto tra Roma e calciatore.

Con Riso poi c'è sta l'occasione di parlare anche di altri giocatori come Mancini e Cristante per i quali la Roma sta discutendo i rinnovi. Per il primo non c'è preoccupazione circa l'adeguamento contrattuale, perché da Trigoria sono convinti che arriverà e lo ritengono un discorso in discesa. (ANSA).