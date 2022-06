Continua il tour sold out dei Pinguini Tattici Nucleari

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Continua il Dove eravamo rimasti tour dei Pinguini Tattici Nucleari: il 22 giugno tutto esaurito al Palazzetto dello Sport a Roma, con una setlist che è andata da Ridere a Pastello bianco, passando per il nuovo singolo Giovani Wannabe ;;(Columbia Records Italy/Sony Music Italy), al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

La band è tornata ad abbracciare il pubblico dopo lo stop imposto dalla pandemia con una serie di date in sold out nei palazzetti italiani: stasera si replica a Roma, poi i Pinguini Tattici Nucleari saranno ad Eboli (SA), Torino, Bologna, Ancona, prima del gran finale, il tris di concerti al Mediolanum Forum di Assago (MI). Densi di appuntamenti anche luglio e agosto, con la leg estiva di concerti outdoor che ha già fatto registrare diversi sold out. (ANSA).