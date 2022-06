Nuova sede Admo sarà dedicata al figlio di Tony Santagata

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Si terrà alle 10.30 di mercoledì 22 giugno la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova sede operativa Admo (associazione donatori midollo osseo) Lazio al Policlinico Umberto 1° dedicata a Francesco Saverio Morese, il figlio di Tony Santagata prematuramente scomparso, che si aggiunge alla sede legale dedicata a Fabrizio Frizzi, al San Camillo-Forlanini e all'altra sede operativa al Tor Vergata nel centro trasfusionale.

Francesco Saverio Morese, morto per un mieloma fulminante all'età di 50 anni era, insieme al padre, un grande amico e sostenitore di Admo, che lotta contro le leucemie e le malattie del sangue. Entrambi hanno sempre partecipato attivamente alle campagne per veicolare l'importanza della donazione del midollo osseo. Era rimasta in sospeso - spiega una nota - l'idea di creare un inno per Admo insieme al padre, progetto in cui i due credevano fortemente per sostenere l'associazione. Perché sia sempre nei cuori di tutti i volontari, con il Presidente Giulio Corradi, Admo Lazio decide di dedicare questa nuova sede operativa proprio a Francesco Saverio ed al suo grande cuore.

Lo scopo principale dell'associazione è cercare di "tipizzare" attraverso un semplice esame del sangue o prelievo di saliva, i possibili donatori, che saranno inseriti in una banca dati e se compatibili, richiamati per l'adesione alla donazione.

Interverranno all'evento, tra gli altri: Alessio D'Amato Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Anna Maria Parente Presidente 12° commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, Antonella Polimeni Rettrice Università La Sapienza di Roma, Emiliano Minnucci Consigliere Regione Lazio, Fabrizio D'Alba Direttore Generale Policlinico Umberto 1°, Rita Malavolta Presidente ADMO Federazione Italiana, Giulio Corradi Presidente ADMO Lazio, Laura Romano per la famiglia Morese. (ANSA).