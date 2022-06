Cc intervengono per suicidio figlio, madre arrestata per furti

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Una tragedia, il suicidio del figlio, l'ha portata in carcere per una serie di reati pregressi. Ad essere arrestata a Roma una 39enne, originaria della ex Jugoslavia, ricercata per 21 furti e tre rapine. Ai carabinieri, arrivati nella sua abitazione alla periferia di Roma perchè allertati per il suicidio del ragazzo, la donna aveva fornito un documento di identità falso. Dopo alcune verifiche i carabinieri hanno scoperto la vera identità della donna che è stata arrestata e portata nel carcere di Rebibbia dove deve scontare 17 anni di carcere per i furti e le rapine che sarebbero state commesse in Italia dal 2004 al 2019. (ANSA).