Festa e libro per 30 anni della libreria Nuova Europa I Granai

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La libreria indipendente romana Nuova Europa I Granai festeggia 30 anni con un'espansione su 400 metri quadrati e una comunità sempre più numerosa di fedelissimi lettori per i quali è un punto di riferimento fin dall'apertura nel 1992. E per l'occasione sabato 11 giugno, giorno di festeggiamenti in via Rigamonti 100, esce 'Quella volta in libreria' (Garzanti), un libro fuori commercio, a cura di Roberto Ippolito, con i racconti inediti di quarantadue scrittori, da Viola Ardone ad Antonio Manzini e da Walter Veltroni a Clara Sánchez, Teresa Ciabatti, Donato Carrisi, Luca Bianchini e Nadia Terranova, che sarà regalato ai lettori.

Ospite d'eccezione dell'evento a ingresso libero, a partire dalle 11.30, per celebrare tre decenni tra gli scaffali, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Conosciamo tutti i nostri clienti. Abbiamo cercato di essere il più possibile propositive nei confronti delle persone e anche della zona Eur Serafico che è molto popolosa. La Nuova Europa I Granai è la prima o seconda libreria indipendente in un centro commerciale. Quelle nate dopo di noi sono librerie di catena" spiega all'ANSA Barbara Pieralice che gestisce con la sorella Francesca la libreria e viene da una famiglia di librai.

All'interno una grande nuvola luminosa sotto la quale hanno scelto di presentare i loro libri grandi autori internazionali come Carlos Ruiz Zafon, Abraham Yehoshua, Jeffery Deaver, Louis Sepulveda, David Grossman, Azar Nafisi, Joel Dicker, Ildefonso Falcones, Eskol Nevo. (ANSA).