Atletica: Golden Gala; Kerley vince i 100 metri con 9"92

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Fred Kerley non delude le aspettative: l'argento di Tokyo 2020 nei 100 metri vince sulla stessa distanza al Golden Gala di Roma. Il classe 1995, atteso protagonista vista l'assenza di Jacobs, mette in riga tutti gli avversari, trionfando con 9"92; al secondo posto un altro statunitense, Kyree King, staccato di netto da Kerley (finisce in 10"14). Terzo posto sempre Made in Usa con Cravon Charleston che si ferma a 10"17. Sesta posizione per l'azzurro Chituru Ali, che conclude con il tempo di 10"25. (ANSA).