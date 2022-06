Al via a Fiano Romano 'Lo schermo è donna'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Al via dal 13 giugno LO SCHERMO È DONNA, la rassegna che premia il talento femminile nel cinema, che ogni sera a Fiano Romano, fino al 18 giugno, animerà la corte esterna del Castello Ducale con ospiti e proiezioni gratuite. La manifestazione, giunta alla 25/a edizione, con la direzione artistica di Alberto Crespi e Rocco Giurato, è promossa e organizzata dall'associazione culturale "Città per l'Uomo", con il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Lazio e del comune di Fiano Romano. Quest'anno "Lo schermo è donna" rende omaggio a due grandi registi che hanno segnato la storia del cinema italiano: Pier Paolo Pasolini e Lina Wertmüller.

La rassegna si aprirà con un grande film diretto da Pier Paolo Pasolini: MAMMA ROMA. Quella sera, a parlare del film e a rendere omaggio al regista e alla grande protagonista del film, Anna Magnani, ci sarà il regista, sceneggiatore e compositore Stefano Reali; presente sul palco anche Vincenzo Vita. Saranno invece due scrittrici, Valeria Viganò e Sandra Petrignani, accompagnate da Miguel Gotor, assessore alla Cultura Comune di Roma Capitale, a presentare la sera successiva un altro film assai meno noto di Pasolini, COMIZI D'AMORE: un film/inchiesta del 1964 che indaga, in modo incredibilmente moderno, sui rapporti di coppia e sulle abitudini sessuali degli italiani, e che le due scrittrici - da sempre attente alle dinamiche sentimentali e relazionali degli italiani - aiuteranno a sviscerare.

Il 15 giugno sarà la volta del film diretto da Lina Wertmüller, TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO che sarà presentato sul palco dal regista Gianni Amelio che di Lina è stato amico e collaboratore (le ha fatto da aiuto-regista in numerosi film all'inizio della sua carriera).

(ANSA).