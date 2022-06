'Devi morire, non meriti amore', stalker a giudizio a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - ""Non meriti amore o amici, devi morire o passare il resto dei tuoi giorni sola come un cane o in un letto di ospedale tra sangue e dolori". Questo il tenore dei messaggi che un uomo di 43 anni, originario della Toscana, ha inviato, per circa due anni, alla ex fidanzata vessandola sui social ed arrivando a minacciare di morte anche il suo attuale compagno. Il quarantenne, attualmente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma con l'accusa di stalking aggravato. (ANSA).