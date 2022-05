Sette anni fa la morte del fratello di Alfredino Rampi

Un destino tragico quello dei fratelli Rampi: a 34 anni dalla tragedia di Vermicino, dove perse la vita in un pozzo Alfredino Rampi, il 20 maggio del 2015 in una discoteca di Roma è morto il fratello Riccardo, stroncato da un infarto.Riccardo, 36 anni, era un impiegato e aveva due figli. Il suo cuore si è fermato durante una festa di addio al celibato.

Una nuova tragedia per la famiglia Rampi dopo la morte di Alfredino avvenuta il 10 giugno del 1981: il bimbo era in campagna vicino a Roma e i genitori, vedendo che alle 20 non era rincasato, cominciano a cercarlo e avvisano le forze dell'ordine. Si scoprirà che il piccolo, 6 anni, era caduto in un pozzo artesiano. Tutte le operazioni di soccorso, complesse e caparbie, vengono riprese dalla tv in una lunga e struggente diretta dove si sente anche il bimbo lamentarsi e chiamare la mamma. Sul posto arriva anche l'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini. A Salvare Alfredino ci provano in molti: vigili del fuoco, speleologi, volontari. Ma nonostante gli sforzi Alfredino morirà nel pozzo.