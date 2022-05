Sclerosi multipla: Rodolfo Laganà, video tra ironia e denuncia

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - E'' online da lunedì 30 maggio il videoclip di 'Carozzella romana', canzone interpretata dall'attore romano Rodolfo Laganà, che da qualche anno convive con la sclerosi multipla. Un brano sì ironico, ma anche di denuncia verso chi deve affrontare la propria vita su una sedia a rotelle, affrontando numerosi intralci in città.

"E' un pezzo sociale - spiega Laganà - che ho scritto insieme a Maurizio Carlini (che ne ha composto anche la musica) e Lorenza Bohuny (con l'arrangiamento di Marco Rinalduzzi) e che ovviamente interpreto a modo mio, in modo divertente. Ma nello stesso tempo voglio far emergere le difficoltà di chi come me si muove su una sedia a rotelle, tra buche, scalini, barriere architettoniche, traffico, parcheggi non rispettati da auto e motorini e via dicendo".

Il videoclip, girato nel centro di Roma con la regia di Giovanni Pirri, vede protagonista lo stesso Rodolfo. "Sono nato in questa città e giustamente è ambientato qui, ma credo che in gran parte dell'Italia questo tipo di problemi sia all'ordine del giorno. Purtroppo bisogna fare i conti con gli incivili un po' ovunque". L'obiettivo dell'attore è puntare l'attenzione su un tema a volte sottovalutato con una canzone che esce proprio nella Giornata mondiale della sclerosi multipla. "Il testo è si divertente - continua Laganà - ma vuole lanciare un messaggio importante a quelle istituzioni che dovrebbero vigilare su chi, come me, vive di tanti impedimenti legati alle tante vie di accesso, negate per negligenza o noncuranza". (ANSA).