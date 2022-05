Libri: Santangelo racconta le 'Battaglie d'onore' italiane

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Sei episodi, sconosciuti o quasi, nei quali i militari italiani seppero dare dimostrazione di valore e coraggio nella seconda guerra mondiale. 'Battaglie d'Onore' dello storico militare riminese Andrea Santangelo vuole, senza operazioni nostalgiche o di revisionismo storico, raccontare alcuni fatti d'arme dove i nostri soldati si batterono bene sebbene in condizioni di inferiorità numerica o di equipaggiamento. L'opera, edita da Antiche Porte, segue altri volumi dello stesso autore sul periodo come il recente 'Andare per la la linea gotica' o 'Operazione Compass' e sarà presentata il 10 giugno all'hotel Crowne Plaza St.Peter a Roma dove si terrà, fino al 12, l'International Wargame Championship 2022 (IWC2022) dedicato al mondo del wargame competitivo.

Durante l'evento, organizzato dalla Federazione italiana wargame, si svolgeranno più eventi in contemporanea di wargame, wargame 3d al fine di "coinvolgere con entusiasmo sempre un maggior numero di persone, e allo stesso tempo promuovere la cultura del Gioco, della Storia" spiega la Fiw. (ANSA).