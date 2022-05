Peste suina: Zingaretti, al lavoro per evitare catastrofe

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Per contrastare la peste suina "il tavolo presieduto dal prefetto sta andando bene sia sulla perimetrazione, sia sulle recinzioni, sia nel percorso di depopolamento, per evitare la catastrofe assoluta cioe' l'espandersi senza confini della peste suina. Questo comportera' ovviamente anche dei costi: ci sono delle risorse e sono sicuro che il ministro Patuanelli accogliera' la richiesta della Regione Lazio che punta a degli indennizzi per chi e' danneggiato da questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti oggi a margine di un evento al Tempio di Adriano a Roma, in merito alla situazione della peste suina e alla lettera inviata ieri al Ministro Patuanelli per chiedere indennizzi a favore di allevatori e agricoltori. A chi gli chiedeva se ci fosse un allarme per la filiera produttiva, il governatore ha sottolineato: "E' oggettivo ed e' naturale che ci sara' un problema, ma siamo stati 'preveggenti' e vogliamo prevenire che si determini una condizione di disagio, ovvero che questo problema si scarichi su chi non ha nessuna colpa". (ANSA).