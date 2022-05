Mille uomini e centro blindato, Roma pronta per finale

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Scatta domani mattina alle 7 il piano 'sicurezza' disposto dalla Prefettura di Roma in occasione della finale di Conference League in programma alle 21 di mercoledì a Tirana tra il club giallorosso e gli olandesi del Feyenoord.

Nelle strade della Capitale verrà replicato il modello adottato con successo per gli Europei dello scorso anno in modo da evitare, o limitare al massimo, qualsiasi problema di ordine pubblico disponendo anche lo stop ai mezzi pubblici dalle 22.

In totale saranno mille gli uomini delle forze dell'ordine impiegati. In particolare agenti di polizia, carabinieri, guardia di Finanza e polizia locale di Roma Capitale, verranno dislocati sia nel centro storico che nell'area dello stadio Olimpico dove sono attese oltre cinquantamila persone per assistere, sui maxischermi, alla partita. Match a cui assisterà di persona il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che come migliaia di tifosi romanisti raggiungerà la capitale albanese domani. "Sono tempi molto complicati per la storia europea: le competizioni sportive - scrivono in una nota congiunta firmata dal sindaco della Capitale, di Rotterdam Ahmed Aboutaleb e Tirana Erion Velia - possono e devono rappresentare non solo momenti di grande passione, ma anche un'importante occasione per dimostrare rispetto e amicizia tra persone di paesi diversi.

Cari tifosi di entrambe le squadre, comportiamoci tutti in modo sportivo affinché la finale di mercoledì sia un grande momento di emozione collettiva". (ANSA).