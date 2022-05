Zingaretti, esporremo auto strage Capaci in piazza S.Silvestro

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - La 'Quarto Savona 15' sarà esposta a Piazza San Silvestro a Roma, per una settimana, in ricordo delle vittime di tutte le mafie. Ad annunciarlo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "A piazza San Silvestro dal 26 maggio al 2 giugno, in ricordo di tutte le vittime delle mafie e in particolare delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, esporremo l'auto di Falcone distrutta dalle deflagrazioni dell'esplosione della giornata di Capaci", ha detto il presidente Zingaretti, a margine della presentazione del sondaggio rivolto ai giovani del Lazio appartenenti alla fascia di età 16-30 anni, sulla conoscenza delle mafie a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. "Lo faremo con gli studenti medi, che hanno partecipato a eventi contro la mafia e lo faremo anche simbolicamente alcuni giorni dopo l'anniversario di oggi, perché noi non vogliamo in alcun modo trasformare queste giornate nell'occasione della monumentalizzazione della memoria, luoghi dove si va una volta l'anno, giustamente, per poi dimenticarsi tutto" ha sottolineato. (ANSA).