Rifiuti:Bertolaso,per inceneritore Roma ci vorranno 5 anni

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Anche se Draghi desse con un decreto legge la bacchetta magica" a Gualtieri credo che per riuscire a fare un impianto di 600 mila tonnellate, con tre linee, moderno, 5 anni ci si mettono tutti". Lo ha detto Guido Bertolaso, intervistato, su Radio Leopolda, dal direttore e deputato di Iv, Roberto Giachetti "Quello che mi preoccupa, sono le tempistiche. Per questo avevo dato, senza ironia e polemiche, la mia disponibilità per dare una mano - ha aggiunto Bertolaso - . Io non ho ancora visto il decreto legge con la norma che autorizza Gualtieri, in quanto commissario del Giubileo, a derogare al piano rifiuti della Regione Lazio. Piano che non prevede il termovalorizzatore di Roma perché altrimenti la signora Lombardi e i suoi adepti lasciano la giunta e Zingaretti va a casa"… ha ironizzato Bertolaso, ribadendo poi che il problema è la tempistica: "Gualtieri dice che entro il Giubileo l'impianto deve essere pronto? Non so se parla di quello del 2025… ma sarebbe meglio che non indicasse quella di data, perché la vedo molto difficile". (ANSA).