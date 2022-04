Violenze a bimbi in classe, condannate due maestre

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Due maestre sono state condannate a due mesi di reclusione dal tribunale di Frosinone per l'accusa di abuso di mezzi di correzione e disciplina nei confronti di una ventina di bambini che all'epoca dei fatti avevano tra i due e i 4 anni. I fatti, che risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2015, sono avvenuti in una scuola materna di Ferentino. Le due donne sono accusate, tra l'altro, di avere "strattonato e trascinato i bimbi afferrandoli per un braccio" e di avere vietato di recarsi in bagno o urlando frasi come "ti ammazzo". A Brescia un'assistente scolastica arrestata per maltrattamenti ad un disabile. (ANSA).