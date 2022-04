Controlli a Trastevere e San Lorenzo, 3 locali chiusi

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Tre locali chiusi temporaneamente e quattro persone segnalate come consumatori di droga scoperti grazie ai controlli dei Carabinieri a Trastevere e San Lorenzo a Roma. Nel rione Trastevere i Carabinieri hanno multato il gestore di un'attività commerciale trovato a vendere alcolici da asporto oltre l'orario consentito e anche a minorenni. Undici poi le multe alle persone trovate bere alcolici da asporto oltre l'orario consentito. Mentre altri tre sono stati segnalati dai Carabinieri per uso personale di stupefacenti.

A San Lorenzo invece chiusi tre esercizi commerciali. Durante i controlli i militari hanno accertato che il personale all'interno delle tre attività era senza mascherina e i titolari sono stati multati di 1000 euro. Poco più tardi, i Carabinieri hanno multato uno straniero, trovato urinare per strada, e che per questo dovrà pagare una multa da 500 euro. Anche in questo quartiere, uno studente italiano, infine, è stato segnalato come consumatore stupefacenti. (ANSA).