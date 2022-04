Proteste contro docente: Municipio, provvedimento per la preside

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Da quanto abbiamo appreso dall'Ufficio scolastico regionale anche per la preside" dell'Istituto Carlo Levi di Roma "è stato predisposto un provvedimento per aver ritardato i tempi della relazione per la sospensione della docente". Lo ha detto all'ANSA Paola Ilari, vicepresidente e assessora alle politiche educative del Municipio III, in merito alla vicenda della scuola Carlo Levi di Roma in cui la rappresentante d'Istituto ha denunciato la bizzarra attività didattica di una maestra che, secondo le sue parole, sarebbe stata "più volte oggetto di Tso ma continuava ad insegnare". Dopo accertamenti dell'Usr la maestra è stata sospesa e ora, secondo quanto riferisce il la vicepresidente del III municipio, anche la preside. (ANSA).