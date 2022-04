Le feste di primavera nella grande Roma archeologica

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La primavera della Soprintendenza Speciale di Roma sarà all'insegna della bellezza e della scoperta, dando la possibilità di visitare alcuni dei siti archeologici più suggestivi della Capitale. Alle Terme di Caracalla per Pasqua, ma anche per Pasquetta, di lunedì giornata di chiusura, i visitatori potranno godere della bellezza del parco e degli impianti termali approfittando del nuovo orario, fino alle 19.15, passeggiando tra le imponenti rovine, all'ombra del glicine appena fiorito, per l'intera giornata. Le Terme saranno eccezionalmente aperte anche lunedì 25 aprile, Anniversario della liberazione d'Italia, mentre domenica 1° maggio, Festa dei lavoratori, ci sarà l'ingresso libero, grazie all'iniziativa della prima domenica del mese gratuita in tutti i luoghi del Ministero della Cultura. Durante le festività sarà possibile scoprire anche i gioielli della via Flaminia: la Villa di Livia e l'Arco di Malborghetto. La prima sarà regolarmente aperta per Pasqua e il 1° maggio, come l'Arco di Malborghetto che aprirà anche per il 25 aprile. Due siti immersi nel verde e nella natura e legati alla vita di due imperatori dell'antica Roma, Augusto con sua moglie Livia, e Costantino. Il Drugstore Museum di via Portuense apre le sue porte il 25 aprile e il 1° maggio: per la Festa della Liberazione il direttore Alessio De Cristofaro farà una visita straordinaria nei magazzini del sito, dove si potranno vedere importanti reperti normalmente non esposti al pubblico. (ANSA).