Cade albero a Villa Borghese, ferite due donne, una grave

Cade un albero, un pino, a Villa Borghese e ferisce due donne, una è in gravi condizioni. Si tratta di una 47enne croata. L'altra donna è stata medicata sul posto. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 in viale Fiorello La Guardia. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.

Un fulmine, a quanto si appreso, avrebbe colpito l'albero che in parte si è spezzato ed è poi caduto su un altro albero. Il ferimento delle due donne è avvenuto alla fermata dell'autobus. La 47enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.