Lazio:Zingaretti,siamo a giro di boa,spendere bene fondi Ue

"Quello che accadrà nei prossimi sei mesi condizionerà la vita dei prossimi 60 anni. Se commettiamo errori, questi saranno drammatici". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla presentazione 'Per far bene, per tutti' per illustrare la nuova programmazione 2021-2027 dei fondi europei della Regione Lazio per la città di Viterbo e la sua provincia.

"Le risorse sono a debito - ha ricordato Zingaretti - . Dobbiamo quindi impegnarci a costruire una stagione di investimenti per migliorare la qualità della vita per le giovani generazioni. Ora siamo al giro di boa: abbiamo la possibilità di avviare un nuovo modello di sviluppo" ma bisogna "investire bene", ha sottolineato il presidente.

