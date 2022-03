Covid: Lazio, oltre 97% vaccinati e guariti

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Nella nostra Regione coloro, dai 12 anni in su, che non hanno neanche una dose di vaccino sono 152.890. Di questi un terzo nella fascia 40-49 anni (54.129), mentre sono oltre 27 mila nella fascia 30-39, e oltre 21 mila nella fascia 50-59 anni. Nonostante la copertura dei vaccini più le guarigioni sia la più alta al livello nazionale con oltre il 97%, rimangono fortemente esposte ancora queste fasce di popolazione che invitiamo alla vaccinazione per evitare delle complicanze. Nella giornata di ieri, tra i decessi, vi è stato un uomo di 48 anni senza alcuna vaccinazione".

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).