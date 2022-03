Ambiente: nuovo verde e 170 alberi per Villa Ada a Roma

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Quindicimila metri quadrati di nuovo verde per Villa Ada a Roma, con la messa a dimora di 170 piante che contribuiranno a mitigare le temperature estive e a contrastare l'inquinamento. Arriva anche a Roma il progetto 'Le città che respirano' di Nespresso per sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano. A Monte Antenne, all'interno di Villa Ada, è stata inaugurata l'area protagonista dell'intervento di rigenerazione ambientale che ha consentito la riqualificazione dell'intero percorso ciclopedonale che circoscrive il Forte Antenne, rendendolo nuovamente accessibile alla collettività.

Il recupero dell'area ha previsto una prima fase di messa in sicurezza della zona con la rimozione degli alberi pericolanti, la pulizia dalle piante infestanti e dai rovi presenti sul percorso pedonale e la bonifica dello stesso con la rimozione di manufatti abbandonati e dei rifiuti. Poi sono state messe a dimora 170 nuove piante. "Dobbiamo riforestare le nostre città per restituire il futuro alle generazioni che verranno.

Piantiamo alberi per contrastare le emissioni di CO2 e migliorare una qualità ambientale ad oggi fortemente a rischio", ha commentato Sabrina Alfonsi, assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. "Oggi, con questa iniziativa a supporto di Monte Antenne e del Parco di Villa Ada abbiamo permesso al nostro progetto di crescere ancora di più e di restituire alla cittadinanza un'area così importante per Roma", ha sottolineato Chiara Murano, Sustainability Manager di Nespresso Italiana. 'Le città che respirano' fino ad ora ha permesso di riqualificare e riforestare oltre 35.000 metri quadri in Lombardia, dove sono stati già riforestati oltre 10.500 mq ad Assago (MI) e Monza, in Puglia a Bitonto (BA), con altri 10.000 mq di nuovo verde.

(ANSA).