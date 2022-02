Due giornate di formazione per persone a rischio sfruttamento

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Nell'ambito del progetto P.E.R.L.A. - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura, verrà realizzato, nelle giornate del 22 e 23 febbraio, un laboratorio di occupabilità rivolto a cittadini di paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Il progetto P.E.R.L.A. promuove il contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso l'agricoltura sociale, con attività finalizzate a contrastare, prima, e regolarizzare, poi, i diffusi fenomeni di lavoro prestato al di fuori del quadro normativo, legale e contrattuale, a presidio e tutela della persona-lavoratore, del mercato, dell'impresa e dell'ordine pubblico-collettivo.

Il 22 febbraio presso la Coop. sociale integrata agricola Giuseppe Garibaldi, via di Vigna Murata 573- Roma, si terrà il corso di HCCP per la manipolazione degli alimenti e verrà proposto un percorso di esperienza pratica di lavoro nell'orto e di conoscenza nel campo agricolo e della trasformazione e somministrazione alimentare dei prodotti di agricoltura sociale offerto da Confagricoltura mentre il 23 febbraio i beneficiari avranno la possibilità di realizzare una work experience. Dopo una prima visita del podere Lazio, i beneficiari avranno la possibilità di sperimentare la somministrazione di cibo con le cargo bike di Magno offrendo un aperitivo ai partecipanti.

Durante la giornata del 23 febbraio saranno consegnati i Bollini Etici di Qualità alle aziende che hanno aderito al progetto, ospitando giovani migranti per work experience e sperimentando un modello formativo partecipato .Tra queste, la Von Stillfried&Cestari soc agricola s.r.l.; marchio commerciale MAGNO e l'Azienda agricola Von Stillfried Rattonitz che hanno aderito alla rete RELAQ. Sarà l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino a premiare le Aziende iscritte alla RELAQ e a consegnare gli attestati ai partecipanti del corso HCCP nonché ai partecipanti che hanno concluso il corso di operatore agricolo realizzato dalla Maspro Consulting srl e da Retake Roma. All'incontro saranno presenti, Alessio Trani Presidente di Confagricoltura Lazio; Stefano Augugliaro Presidente di Agriturist Lazio; Vincenzo Rota Presidente di Confagricoltura Roma (ANSA).