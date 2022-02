Sgombero case popolari occupate a Roma, trovato bunker

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sono stati sgomberati stamani due immobili nel quartiere San Basilio, a Roma. Le operazioni sono state disposte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, coordinato dal prefetto. I due appartamenti, di proprietà dell'Ater, erano occupati abusivamente da esponenti legati ai clan di matrice 'ndranghetista dei Marando e Pupillo.

In particolare gli agenti della polizia di stato, nel corso delle perquisizioni nell'immobile occupato da Luigi Marando, hanno proceduto al sequestro di hashish e denaro e hanno individuato nella struttura anche un bunker. Il secondo immobile era occupato da Davis Pupillo e anche in questo caso è stata rinvenuta droga: le posizioni dei due sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto è presente anche personale della polizia locale.

"Prosegue con determinazione l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali attive a Roma e in provincia", il commento del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. (ANSA).