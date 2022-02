Covid: nel Lazio 6.531 casi, oggi record dei guariti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Nel Lazio su 13.862 tamponi molecolari e 44.930 tamponi antigenici per un totale di 58.792 tamponi, si registrano 6.531 nuovi casi positivi (-876), sono 23 i decessi (-34), 1.844 i ricoverati (-34), 166 le terapie intensive (-9) e +17.295 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.816.

"Prosegue il trend in discesa dei ricoveri e oggi record di guariti, sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. Il Lazio è la prima regione per somministrazione degli anticorpi monoclonali e pillole antivirali'. (ANSA).