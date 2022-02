Apt Basilicata e diocesi Rieti per 800 anni presepe Greccio

(ANSA) - POTENZA, 16 FEB - L'Azienda di promozione del territorio (Apt) della Basilicata e la diocesi di Rieti hanno firmato un accordo per le celebrazioni che saranno organizzate in occasione dell'anniversario degli ottocento anni dalla realizzazione del primo presepe a Greccio (Rieti): lo ha annunciato il direttore generale dell'Apt Basilicata, Antonio Nicoletti.

Nicoletti ha fatto sapere dell'accordo raggiunto nel corso di un evento on line, organizzato per annunciare i vincitori della quinta edizione del contest "Valle del Primo Presepe" che ha visto fra i giurati anche il maestro lucano Franco Artese.

(ANSA).