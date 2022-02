Lazio: fino a 1000 euro per figli lavoratori in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Orgoglioso del fondo a sostegno dei figli di lavoratori in cassa integrazione. La lotta alle disuguaglianze non può aspettare". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Twitter che annuncia le misure contenute in un bando pubblicato dalla regione. Tra le altre il bando prevederà fino a 1000 euro per aiutare i figli dei lavoratori in difficoltà, con l'acquisto di testi e materiale o per frequentare la scuola o l'università, dalla connessione wifi e tecnologia hardware e software", Un bando che aiuterà i lavoratori e le lavoratrici che "durante il 2021 hanno vissuto un periodo di difficoltà economica e sono stati sospesi dal rapporto di lavoro a zero ore con ammortizzatori sociali".

