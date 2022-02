Omicidio Cerciello: Pg, 'confermare l'ergastolo a Elder'

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Un delitto efferato, al limite della crudeltà". Nella sua dura requisitoria davanti ai giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma, il sostituto procuratore generale Vincenzo Saveriano chiede la conferma dell'ergastolo per Finnegan Lee Elder e una condanna a 24 anni per Gabriel Natale Hjorth, responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate a Roma nel luglio del 2019. Rispetto all'esito del primo grado, che aveva visto la condanna al carcere a vita per entrambi i ragazzi americani, arriva ora dal magistrato - all'apertura del procedimento di secondo grado - la richiesta di riforma della sentenza per Hjorth e quindi "il riconoscimento delle attenuanti generiche", perché "ha programmato tutto l'intervento, ma non è l'autore materiale!. Dal canto loro, i difensori del giovane - Fabio Alonzi e Francesco Petrelli - puntano da sempre a dimostrare "la sua estraneità dal concorso in omicidio". (ANSA).