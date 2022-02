Nuovo edificio e sostenibilità il Maxxi diventa grande

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Un nuovo edificio, un'area verde, tanti spazi in più mentre anche il museo progettato da Zara Hadid diventa sostenibile. A Roma a dieci anni dalla sua inaugurazione il Museo delle arti e delle architetture del XXI secolo diventa Grande. Alla presenza dei ministri Enrico Giovannini, Lorenzo Guerini e Dario Franceschini , del presidente della regione Nicola Zingaretti e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente Giovanna Melandri presenta il progetto finanziato con 15 milioni di euro dei 200 annunciati il 9 febbraio da Franceschini per i cantieri della cultura.

"E una sfida - dice Melandri - un atto di rivoluzione". Accanto a lei il ministro Franceschini approva. Anche lui parla di sfida. "Una grande sfida per il futuro che realizzeremo nei tempi giusti". (ANSA).