100 anni Marcia su Roma, si prepara docu su radici fascismo

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Il regista scozzese-irlandese Mark Cousins, noto soprattutto per la monumentale e apprezzata The Story of Film: An Odyssey, ha accettato l'invito di Palomar DOC e Cinecittà - Archivio Luce a realizzare in Italia il suo nuovo documentario. A cento anni dall'ottobre 1922 il film Marcia su Roma partirà dalle immagini e i documenti dell'epoca per raccontare le radici del fascismo con un punto di vista originale e quanto mai attuale.

Mark Cousins, in questi giorni a Roma, tornerà sui luoghi di quelle drammatiche giornate, analizzando il fascismo come fenomeno di propaganda e di esaltazione della mascolinità.

Marcia su Roma sarà il primo film internazionale prodotto da Palomar DOC, la divisione del gruppo Palomar creata nel 2020 per lo sviluppo e la produzione dei documentari, in collaborazione con Cinecittà - Archivio Luce.

«L'Italia - afferma il regista Mark Cousins - è il paese che mi ha maggiormente ispirato a livello visivo, sono quindi entusiasta di fare un film sulla cultura delle immagini proprio in Italia. Il documentario parla di quanto esse possano essere orribili, al servizio di prepotenti e assassini. E mostra quanto sia forte l'eco del fascismo oggi. Ma rivela anche la grandezza del cinema quando viene usato in modo fantasioso e con un cuore aperto». (ANSA).