Cinema: Verdone celebra i 30 anni di "Maledetto il giorno..."

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Maledetto il giorno che t'ho incontrato" compie trent'anni e prepara la festa. Lunedì prossimo, 14 febbraio, Carlo Verdone e Margherita Buy incontreranno il pubblico nel secondo appuntamento di "Standing Ovation", la serie di eventi dedicata ai personaggi del mondo dello spettacolo che ha debuttato lo scorso settembre con un omaggio a Lino Banfi. Questa volta sul palco della Nuvola, nel quartiere romano dell'Eur, saliranno i protagonisti di una pellicola che conquistò pubblico e critica tanto da guadagnarsi cinque David di Donatello. La serata, che sarà moderata dal giornalista e regista Mario Sesti, è stata organizzata da Volume Entertainment e Il socio Aci. Durante l'incontro si ripercorrano aneddoti e curiosità del film insieme con i protagonisti. Al termine è in programma anche la proiezione.

"Abbiamo da poco festeggiato Borotalco (40 anni, ndr) ed ecco che ora tocca ad un altro film. La verità è che gli anni 80 e 90 furono per me pieni di slancio creativo e riuscivo a sfornare quasi un film all'anno - scrive Verdone su Instagram -. Io non ho nessuna classifica dei film più riusciti. Non la devo fare io, la deve fare il pubblico. Ed ognuno ha il suo preferito. Per me sono tutti 'figli' e rappresentano un periodo, un momento della mia vita, della mia età che avanza. Certamente questo film vive, ancora oggi, di una luce particolare e mi è molto caro per motivi che spiegherò all'incontro". I biglietti per partecipare all'incontro sono disponibili su TicketOne. (ANSA).