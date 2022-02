Vitti: applausi all'arrivo del feretro per funerali

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di Monica Vitti, per i funerali alla Chiesa degli Artisti . Ad aspettarlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.. L'applauso, è scattato di nuovo all'ingresso del feretro in chiesa, seguito dal marito dell'attrice Roberto Russo, insieme ad altri famigliari. (ANSA).