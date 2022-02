Zingaretti, nel Lazio tra Pnrr e altro 15 miliardi per futuro

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Ci sono oltre 15 miliardi di euro di investimenti tra Pnrr, nuova programmazione europea e risorse nazionali" spalmati in un arco temporale di 6-7 anni.

"Investimenti che dovranno avere un'anima e portare giustizia sociale. Chiudiamo la stagione del risanamento del Lazio e apriamo la stagione di rinascita. Da domani parte la fase di ascolto della nostra comunità". Lo annuncia il governatore del Lazio Nicola Zingaretti nel corso della conferenza stampa tematica al Tempio di Adriano. Zingaretti ha sottolineato che oggi il Lazio è "la Regione seconda per Pil" in Italia "e prima per crescita di occupati e donne occupate, per aumento di numero di imprese attive e aumento dell'esportazione. Nelle battaglia contro il Covid abbiamo dimostrato l'impegno nella buona amministrazione. Ora guardiamo al futuro". Il governatore ha quindi fatto appello ad un "grande lavoro di squadra". "Siamo l'unica Regione ad aver sottoscritto un protocollo di intesa con la Procura distrettuale Antimafia per il monitoraggio preventivo sulle aziende che partecipano a bandi Pnrr. Per noi questo tema non è passato sotto silenzio. E il protocollo oggi ci rende più trasparenti", ha evidenziato. Per il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti "il Pnrr serve a recuperare i ritardi tipici dell'Italia. Bisogna recuperare quel gap e creare momenti di sviluppo". (ANSA).